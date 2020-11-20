Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с КПВВ «Счастье» и «Золотое», работа которых до сих пор заблокирована со стороны группировки «ЛНР».



Он напомнил, что открытие новых КПВВ — один из вопросов последней встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря прошлого года.



«Украина со своей стороны подготовила не только пункты пропуска, но и все необходимые условия, чтобы люди, которые пересекают их, могли решить целый ряд вопросов — социальных, финансовых, банковских», — сказал Кравчук в интервью hromadske.



Россия и подконтрольная ей «ЛНР» объясняют блокирование работы КПВВ тем, что до сих пор не согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности движение автобуса.



«Вместо того чтобы делать свою работу, та сторона обвиняет Украину, что она что-то там не учла. Учтите! Я говорил на прошлом заседании [Трехсторонней контактной группы 11 ноября]: вы сделайте свое дело. Не может развернуться автобус — так расширьте дорогу. Или что там — горы, океан, нельзя расширить? Так вместо того, чтобы это сделать, они говорят: не надо пропускать, потому что там нет возможности», — рассказал Кравчук.



Он добавил, что во время переговоров призвал найти «возможность контактов, общения, чтобы не было таких проблем». «Они [проблемы] возникают случайно, часто из-за недоговоренности конкретного чиновника, конкретного человека. Это не вопрос большой политики — это вопрос потребностей каждого человека. Мы обсуждали, и я почувствовал, что здесь будут сдвиги», — убежден Кравчук.

19 ноября сторонам снова не удалось договориться о разблокировании работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» во время внеочередного заседания гуманитарной подгруппы в ТКГ.



Сейчас на Донбассе из 7 КПВВ ежедневно работает только пункт пропуска «Станица Луганская», а КПВВ «Новотроицкое» — по понедельникам и пятницам.