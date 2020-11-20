В бюджете на 2021 год заложено 2,6 миллиардов гривен на приобретение вакцины от коронавируса для 20 миллионов населения страны, помимо бесплатных доз по программе COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) для 20% населения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.



«8 миллионов доз для иммунизации 4 миллионов человек с первой очереди Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 миллиарда гривен», — сказал Ляшко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



По его словам, пока неизвестно, сколько доз можно купить за эти деньги, поскольку производители не озвучивают цену.



Чиновник подчеркнул, что вакцина, которую доставят в Украину, одобрена Всемирной организацией здравоохранения, она будет безопасной и качественной. Он призвал «не сеять панику слухами о каких-то экспериментах, которые якобы планируют проводить на украинцах».

В ВООЗ отмечали, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Каждая страна, являющаяся частью механизма COVAX, вакцину в количестве, равном 20% от численности населения.