«ДНР» сообщила о 134 заболевших и 20 умерших от коронавируса за день

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 134 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также зарегистрировано 20 смертей — мужчины в возрасте от 29 до 83 лет и женщины в возрасте от 48 до 69 лет. За сутки выписано 92 человека.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 9621 заболевшего COVID-19. Из них 4519 человека уже выписаны, а 884 умерли. На лечении остается 4218 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 82 заболевших пневмонией, что на 10 человек больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 56 человек. Всего на лечении 1767 пациентов с пневмониями, из которых 498 находится на кислородной поддержке (+22 за сутки).