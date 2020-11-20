Коронавирус на Донетчине: еще 19 умерших и 433 заболевших

В Донецкой области зарегистрировали 19 новых смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых летальных случаев:



• 12 в Славянской ОТГ;

• 3 в Лиманской ОТГ;

• по 1 в Дружковской, Селидовской, Черкасской и Николаевской ОТГ.



За четверг, 19 ноября, было выявлено 433 заболевших коронавирусом:



• 237 в Мариупольской ОТГ;

• 35 в Бахмутской ОТГ;

• 34 в Краматорской ОТГ;

• 30 в Торецкой ОТГ;

• 21 в Славянской ОТГ;

• 11 в Мангушской ОТГ;

• по 10 в Никольской и Покровской ОТГ;

• 9 в Кальчицкой ОТГ;

• по 5 в Мирноградской и Святогорской ОТГ;

• 4 в Соледарской ОТГ;

• по 3 в Звановской, Дружковской и Лиманской ОТГ;

• по 2 в Северской, Новогродовской, Гродовской, Селидовской и Очеретинской ОТГ;

• по 1 в Константиновской, Сартанской и Авдеевской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 19228 заболевших коронавирусом. Из них 7174 человек выздоровели, а 333 умерли. Продолжает лечение 11721 человек.