Коронавирус на Донетчине: еще 19 умерших и 433 заболевших

В Донецкой области зарегистрировали 19 новых смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых летальных случаев:
• 12 в Славянской ОТГ;
• 3 в Лиманской ОТГ;
• по 1 в Дружковской, Селидовской, Черкасской и Николаевской ОТГ.
За четверг, 19 ноября, было выявлено 433 заболевших коронавирусом:
• 237 в Мариупольской ОТГ;
• 35 в Бахмутской ОТГ;
• 34 в Краматорской ОТГ;
• 30 в Торецкой ОТГ;
• 21 в Славянской ОТГ;
• 11 в Мангушской ОТГ;
• по 10 в Никольской и Покровской ОТГ;
• 9 в Кальчицкой ОТГ;
• по 5 в Мирноградской и Святогорской ОТГ;
• 4 в Соледарской ОТГ;
• по 3 в Звановской, Дружковской и Лиманской ОТГ;
• по 2 в Северской, Новогродовской, Гродовской, Селидовской и Очеретинской ОТГ;
• по 1 в Константиновской, Сартанской и Авдеевской ОТГ.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 19228 заболевших коронавирусом. Из них 7174 человек выздоровели, а 333 умерли. Продолжает лечение 11721 человек.