«Полиция ДНР» задержала мужчину с гранатой возле школы

Фото: «МВД ДНР»

В неподконтрольном Украине Торезе (Чистяково) «полицейские» задержали мужчину с гранатой возле школы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД» группировки «ДНР».



Там рассказали, что в дежурную часть городского отдела «полиции» поступило сообщение от директора одной из школ о том, что неподалеку находится подозрительный мужчина, который ведет себя неадекватно. Прибывшие «полицейские» обнаружили ранее судимого местного жителя 1971 года рождения, который находился в состоянии опьянения.



В кармане куртки мужчины был обнаружен корпус гранаты типа РГД-5 без запала, рассказали в «МВД».



Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении боеприпасов. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.