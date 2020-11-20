Коронавирусом в ВСУ заразились еще 225 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки коронавирус выявили у 225 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них 33 человека госпитализированы. Остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 20 ноября коронавирусом в ВСУ болеет — 2 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 5 939 человек, летальных случаев — 25. На изоляции находится 387 человек.

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине выявлено 14575 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.