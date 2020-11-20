ЕСПЧ принял сторону Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу Украины в деле по иску пенсионеров, которые пытались признать незаконными приостановление пенсионных выплат в ОРДЛО до восстановления контроля над этими территориями. Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.



Заявители из числа группы пенсионеров из Луганской области пытались оспорить в украинских судах постановление Кабинета министров № 595, которым останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль Украины.



«Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 порядка недействительным на том основании, что КМУ вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам», — напомнил Лищина.



ЕСПЧ принял аргумент правительства Украины о том, что государство не могло обоснованно выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и что заявители могли и должны были обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав.



«Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них ...» - говорится в решении ЕСПЧ.



ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную.