Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЕСПЧ принял сторону Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛО

20 ноября 2020, 13:01

ЕСПЧ принял сторону Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу Украины в деле по иску пенсионеров, которые пытались признать незаконными приостановление пенсионных выплат в ОРДЛО до восстановления контроля над этими территориями. Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

Заявители из числа группы пенсионеров из Луганской области пытались оспорить в украинских судах постановление Кабинета министров № 595, которым останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль Украины.

«Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 порядка недействительным на том основании, что КМУ вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам», — напомнил Лищина.

ЕСПЧ принял аргумент правительства Украины о том, что государство не могло обоснованно выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и что заявители могли и должны были обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав.

«Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них ...» - говорится в решении ЕСПЧ.

ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную.

ТЕГИ

Места
ОРДЛО
Прочее
Пенсии

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:37
«Полиция ДНР» задержала мужчину с гранатой возле школы
10:42
«ДНР» сообщила о 134 заболевших и 20 умерших от коронавируса за день
09:13
«ЛНР»: За сутки один человек умер, еще 9 заболели COVID-19
09:12
Найдено тело одного из пропавших горняков на шахте Скочинского в Донецке
23:57
Муфтий: Боевики закрыли мечети на Донбассе, которые были не согласны с их требованиями
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
17:22
«ДНР» начала прием заявок на российское гражданство среди иностранцев
12:56
Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря
11:18
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
все новости
13:29
В Славянске разоблачили конвертцентр, через который вывели полтора миллиарда гривен
13:21
«Мягкий подход» не помогает. Новый президент Молдовы посоветовала Украине учесть опыт Приднестровья в вопросе Донбасса
13:01
ЕСПЧ принял сторону Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛО
12:07
Минреинтеграции: Деоккупация Крыма и Донбасса идет одним кейсом
11:54
В Украине с 21 ноября могут штрафовать за неношение маски в общественных местах
11:41
Коронавирусом в ВСУ заразились еще 225 человек
11:37
«Полиция ДНР» задержала мужчину с гранатой возле школы
11:22
Патруль ОБСЕ не пустили на жд-станцию в Константиновке, где находились танки
10:54
Коронавирус на Донетчине: еще 19 умерших и 433 заболевших
10:42
«ДНР» сообщила о 134 заболевших и 20 умерших от коронавируса за день
10:00
«Не может развернуться автобус — расширьте дорогу». Кравчук прокомментировал ситуацию с КПВВ под Луганском
09:57
Минздрав планирует закупить вакцину от COVID-19 для 20 миллионов украинцев
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция