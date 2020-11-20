Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Славянске разоблачили конвертцентр, через который вывели полтора миллиарда гривен

20 ноября 2020, 13:29

В Славянске разоблачили конвертцентр, через который вывели полтора миллиарда гривен

В Славянске Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который было выведено 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в 2019-2020 годах ряд предприятий, в том числе фиктивных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах через работу указанного конвертцентра. За это время в «тень» было выведено более 1,5 миллиарда гривен, что привело к уклонению от уплаты более 300 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

Во время обыска в офисе конвертцентра изъята финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается.

ТЕГИ

Места
Славянск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:37
«Полиция ДНР» задержала мужчину с гранатой возле школы
10:42
«ДНР» сообщила о 134 заболевших и 20 умерших от коронавируса за день
09:13
«ЛНР»: За сутки один человек умер, еще 9 заболели COVID-19
09:12
Найдено тело одного из пропавших горняков на шахте Скочинского в Донецке
23:57
Муфтий: Боевики закрыли мечети на Донбассе, которые были не согласны с их требованиями
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
17:22
«ДНР» начала прием заявок на российское гражданство среди иностранцев
12:56
Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря
11:18
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
все новости
13:29
В Славянске разоблачили конвертцентр, через который вывели полтора миллиарда гривен
13:21
«Мягкий подход» не помогает. Новый президент Молдовы посоветовала Украине учесть опыт Приднестровья в вопросе Донбасса
13:01
ЕСПЧ принял сторону Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛО
12:07
Минреинтеграции: Деоккупация Крыма и Донбасса идет одним кейсом
11:54
В Украине с 21 ноября могут штрафовать за неношение маски в общественных местах
11:41
Коронавирусом в ВСУ заразились еще 225 человек
11:37
«Полиция ДНР» задержала мужчину с гранатой возле школы
11:22
Патруль ОБСЕ не пустили на жд-станцию в Константиновке, где находились танки
10:54
Коронавирус на Донетчине: еще 19 умерших и 433 заболевших
10:42
«ДНР» сообщила о 134 заболевших и 20 умерших от коронавируса за день
10:00
«Не может развернуться автобус — расширьте дорогу». Кравчук прокомментировал ситуацию с КПВВ под Луганском
09:57
Минздрав планирует закупить вакцину от COVID-19 для 20 миллионов украинцев
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция