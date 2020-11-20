В Славянске разоблачили конвертцентр, через который вывели полтора миллиарда гривен

В Славянске Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который было выведено 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По данным следствия, в 2019-2020 годах ряд предприятий, в том числе фиктивных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах через работу указанного конвертцентра. За это время в «тень» было выведено более 1,5 миллиарда гривен, что привело к уклонению от уплаты более 300 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.



Во время обыска в офисе конвертцентра изъята финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.



Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается.