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На Луганщине — 89 новых случаев и три смерти от COVID-19

20 ноября 2020, 16:02

На Луганщине — 89 новых случаев и три смерти от COVID-19

В Луганской области без учета неподконтрольной территории подтверждено 89 новых случаев COVID-19. Кроме этого, умерли трое заболевших ранее. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 21, Рубежное — 12, Северодонецк — 29, Беловодский район — 6, Кормянский и Старобельский районы — по 9, Марковский — 2, Новопсковский — 1.

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 50-летний мужчина из Северодонецка, а также 62-летняя женщина и 71-летний мужчина из Старобельского района.

За все время исследований на Луганщине коронавирус выявлен у 5474 человек. Из них выздоровели — 2972, умерли 136 человек.

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине выявлено 14575 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. 

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