Есть еще арест и приговор: в Генпрокуратуре рассказали, почему Янукович не вернется в Украину после отмены ареста

В отношении экс-президента Виктора Януковича продолжают действовать второе решение о заочном аресте и постановление о его задержании для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



«Данное определение (киевского апелляционного суда — ред.) не означает, что у Януковича есть возможность вернуться, и в отношении него не будут применены меры уголовно-правового характера. Вы все знаете, что в деле по госизмене приговор вступил в законную силу, он осуждён к 13 годам лишения свободы. В другом уголовном производстве (…) по захвату государственноой власти в отношении Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал заместитель руководителя департамента по «делам Майдана» Офиса генпрокурора Денис Иванов.



По его словам, после вынесения определения об отмене заочного ареста прокуратура обратилась в суд для дачи разрешения на задержание Януковича.



«Следственный судья Печерского суда дала разрешение в случае появления подозреваемого Януковича задержать его и доставить в суд для решения вопроса о применении меры пресечения» — добавил Иванов.



Ранее Киевский апелляционный суд отменил одно из решений о заочном аресте президента-беглеца



Как рассказал заместитель руководителя департамента по «делам Майдана» Офиса генпрокурора Денис Иванов, суд до сих пор не выдал полный текст решения об отмене заочного ареста для Януковича.



«То, что сегодня было озвучены при оглашении полного текста и то, что было размещено в интернете, по моему мнению, не совсем соответствует как действующему уголовному законодательству... это мое субъективное мнение как прокурора, который поддерживает процессуальное руководство в этом производстве», — сказал он.



Иванов отметил, что апелляционный суд утверждает, что наличие международного розыска Януковича прокурор и следователь не доказали, в связи с чем дело направлено на новое рассмотрение.



«Если бы действительно были установлены такие обстоятельства, то был бы прямой отказ в удовлетворении ходатайства следователя и прокурора», — сказал замначальника департамента.



При этом он подчеркнул, что суд признал обоснованность обвинения Януковича по организации силового разгона митингующих.



«На сегодняшний день это определение (об отмене решения о заочном аресте и направлении дела на повторное рассмотрение — ред.) имеет негативные последствия для следствия лишь в том, что следователю и прокурору необходимо заново проходить процесс доказывания обстоятельств в суде первой инстанции», — пояснил представитель Офиса генпрокурора.



Иванов подчеркнул, что прокуратура будет поддерживать свое ходатайство о заочном аресте в суде первой инстанции.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих, совершенных в период с 18-го по 20 февраля 2014 года в центре Киева.



Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в виде заочного ареста экс-президента Виктора Януковичу по делу об узурпации власти на 28 декабря.



Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.



Ранее, 4 мая, Печерский районный суд города Киева заочно взял под стражу экс-президента Виктора Януковича в деле об узурпации власти.



В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.