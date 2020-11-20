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Найдены тела еще двух пропавших шахтеров на шахте Скочинского в Донецке

20 ноября 2020, 18:58

Найдены тела еще двух пропавших шахтеров на шахте Скочинского в Донецке

Горноспасатели обнаружили тела еще двух пропавших без вести горняков на шахте имени Скочинского в Донецке. Об этом сообщил «МЧС» группировки «ДНР».

«В неподдерживаемой части конвейерного штрека 5 западной лавы западной панели обнаружено тело второго горняка без признаков жизни. Позже горноспасатели обнаружили тело третьего горняка. На данный момент горноспасатели "МЧС" проводят работы по выдаче этих горняков на подземную базу», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось об обнаружении одного из четырех пропавших. Поиски четвертого продолжаются.

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не удавалось почти трое суток. Поисковые работы временно приостановили из-за угрозы взрыва газа в выработках. Вечером 19 ноября поисковая операция была возобновлена.

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шахта им. Скочинского Донецк

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