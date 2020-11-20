В ТКГ объяснили, почему предлагают провести выборы на неподконтрольном Донбассе уже в марте 2021

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе объяснили, почему в «Плане мира», который предлагает глава ТКГ Леонид Кравчук, выборы хотят провести уже 31 марта 2021.



Об этом в эфире hromadske рассказал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.



Он отметил, что «План мира» структурно является тем же планом «а», то есть реализацией минских и парижских договоренностей. Арестович назвал проведение выборов в марте «принуждением Кремля к конкретизации».



«31 марта мы поставили, чтобы они (Россия — ред.) быстро отвечали на вопросы. Потому что если поставить 1 октября или 1 декабря 2021 года, то они скажут: "Ну у нас еще есть 6 месяцев до ответа". А вопрос в том, что 9 декабря истекает год с момента прошлогодних договоренностей на высшем уровне в Париже в нормандской формате. И кто-то должен оказаться виновным», — рассказал пресс-секретарь.



На вопрос ведущего, что будет, если россияне согласятся провести выборы на оккупированном Донбассе 31 марта, Арестович ответил: «Очень хорошо. Главным условием является полная демилитаризация, вывод российских войск, наемников и персонала».

В этом же интервью он заявил, что необходимо принимать специальный закон о коллаборантах и вносить это слово в Конституцию Украины.