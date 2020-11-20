Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 ноября

20 ноября 2020, 21:43

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зафиксировано 18795 случаев COVID-19. В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что за 17-18 ноября выявили 1071 заболевшего коронавирусом. Кроме этого, зарегистрировано еще 39 смертей от коронавируса. С начала пандемии 6129 человек выздоровели, а 314 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 219 заболевших коронавирусом и 18-ти умерших от осложнений. Всего группировка признает 9487 заболевших COVID-19, из которых 4427 пациентов выздоровели, а 864 — умерли.

В Луганской области выявлено 99 заболевших коронавирусом за сутки. Также за сутки зарегистрировано три смерти. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 5385 человек: 2922 пациента выздоровели, а 133 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая, заявили в группировке «ЛНР». За все время пандемии формирование подтверждает 1720 заболевших. Из них 1467 пациентов выписаны, а 131 — умер.

Права человека

Европейский суд по правам человека принял сторону Украины в деле по иску пенсионеров, которые пытались признать незаконными приостановление пенсионных выплат в ОРДЛО до деоккупации.

Экономика

В «ДНР» заявили, что захваченный боевиками горловский завод «Стирол» работает в режиме простоя. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты.

«ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение в реестр производителей РФ.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 ноября
19:23
Простой и нехватка финансирования: «ДНР» озвучила главные проблемы «Стирола»
18:58
Найдены тела еще двух пропавших шахтеров на шахте Скочинского в Донецке
17:08
«ДНР» хочет, чтобы почти 20 предприятий с Донбасса были признаны российскими
15:49
InformNapalm опубликовало фото новейшего российского комплекса «Наводчик-2» на Донбассе
11:37
«Полиция ДНР» задержала мужчину с гранатой возле школы
10:42
«ДНР» сообщила о 134 заболевших и 20 умерших от коронавируса за день
09:13
«ЛНР»: За сутки один человек умер, еще 9 заболели COVID-19
09:12
Найдено тело одного из пропавших горняков на шахте Скочинского в Донецке
23:57
Муфтий: Боевики закрыли мечети на Донбассе, которые были не согласны с их требованиями
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
все новости
21:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 ноября
21:23
В ТКГ объяснили, почему предлагают провести выборы на неподконтрольном Донбассе уже в марте 2021
20:36
Арестович предложил закрепить коллаборационизм в Конституции
20:01
Минреинтеграции выделило компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье
19:23
Простой и нехватка финансирования: «ДНР» озвучила главные проблемы «Стирола»
18:58
Найдены тела еще двух пропавших шахтеров на шахте Скочинского в Донецке
18:45
Кабмин уволил руководительницу Министерства энергетики Буславец
18:00
Есть еще арест и приговор: в Генпрокуратуре рассказали, почему Янукович не вернется в Украину после отмены ареста
17:21
Украина присоединилась к европейским санкциям против режима Лукашенко
17:08
«ДНР» хочет, чтобы почти 20 предприятий с Донбасса были признаны российскими
16:02
На Луганщине — 89 новых случаев и три смерти от COVID-19
15:49
InformNapalm опубликовало фото новейшего российского комплекса «Наводчик-2» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция