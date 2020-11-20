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В Офисе президента прокомментировали планы ввести «новогодний локдаун»

20 ноября 2020, 22:41

В Офисе президента прокомментировали планы ввести «новогодний локдаун»

Власти еще не приняли решение о введении жесткого карантина в Украине. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, во всех странах рассматривают вариант «новогоднего локдауна», однако в Украине об этом говорить пока рано.

«Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе», — сказал он.

В МВД выступили за введение жесткого карантина на три недели. Об этом заявил заместитель руководителя МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK. По его словам, карантин, введенный меньше чем на три недели, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса.

«Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается», — сказал замминистра.

Напомним, с субботы, 21 ноября, в Украине правоохранители и уполномоченные лица будут иметь право штрафовать за неношение маски в общественных местах.

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