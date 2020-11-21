Боевики 7 раз стреляли по позициям ООС. Без потерь

За минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В районе населенного пункта Шумы боевики применили стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки — стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, боевики провели дистанционное минирование позиций ООС, используя запрещенные мины ПОМ-2.



«Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было», — говорится в сводке.



С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.