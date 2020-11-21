«ЛНР» выявила 12 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 20 ноября, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 12 заболевших COVID-19. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.



По состоянию на 21 ноября «ЛНР» признает 1732 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1493 человека выздоровели, 132 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.