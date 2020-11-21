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Зеленский по случаю Дня достоинства и свободы: Революции для политиков — дорога к власти

21 ноября 2020, 10:20

Зеленский по случаю Дня достоинства и свободы: Революции для политиков — дорога к власти

Президент Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. 

Зеленский отметил, что революции показали, что в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом.

«Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит" — это миф. Вместе мы можем все. А у каждой власти в Украине будет минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа... Украинцы готовы бороться за правду и справедливость — даже ценой собственной жизни», — заявил президент.

В то же время, он считает, что революции являются способом прихода к власти определенных лиц: «Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам».

Президент призвал к построению «действительно новой Украины», «где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги».

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