Президент Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы.



Зеленский отметил, что революции показали, что в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом.



«Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит" — это миф. Вместе мы можем все. А у каждой власти в Украине будет минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа... Украинцы готовы бороться за правду и справедливость — даже ценой собственной жизни», — заявил президент.



В то же время, он считает, что революции являются способом прихода к власти определенных лиц: «Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам».



Президент призвал к построению «действительно новой Украины», «где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги».