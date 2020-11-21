В ВСУ за сутки — 264 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 264 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 41 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 21 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 2757 человек. Всего за время пандемии выздоровели 6096 человек, летальных случаев — 25.



На изоляции находится 393 человека.

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.