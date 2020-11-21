Коронавирус на Донетчине: За сутки — 11 умерших и 463 заболевших

В результате осложнений от COVID-19 умерли еще 11 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Три человека умерли в Мирноградской ОТГ, по 2 — в Волновахской и Великоновоселковской ОТГ, по 1 — в Мангушской, Добропольской, Покровской и Селидовской ОТГ.
За пятницу, 20 ноября, лаборатории сообщили о еще 463 больных, среди которых 11 детей:
— 232 в Мариупольской ОТГ;
— 65 в Краматорской ОТГ;
— 38 в Славянской ОТГ;
— 30 в Бахмутской ОТГ;
— 15 в Часовоярской ОТГ;
— 12 в Александровской ОТГ;
— по 9 в Добропольской и Торецкой ОТГ;
— 8 в Северской ОТГ;
— 6 в Селидовской ОТГ;
— по 5 в Константиновской и Мангушской ОТГ;
— 4 в Белозерской ОТГ;
— по 3 в Лиманской, Угледарской и Сартанской ОТГ;
— по 2 в Дружковской, Никольской и Марьинской ОТГ;
— по 1 в Авдеевской, Светлодарской, Мирноградской, Иллиневской, Волновахской, Кураховской, Новогродовской, Покровской, Черкасской и Очеретинской ОТГ.
За все время исследований на Донетчине без учета ОРДО выявлен 19691 случай заболевания COVID-19э Из них 7174 человека выздоровели, 344 — умерли.
В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.