Коронавирус на Донетчине: За сутки — 11 умерших и 463 заболевших

В результате осложнений от COVID-19 умерли еще 11 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Три человека умерли в Мирноградской ОТГ, по 2 — в Волновахской и Великоновоселковской ОТГ, по 1 — в Мангушской, Добропольской, Покровской и Селидовской ОТГ.



За пятницу, 20 ноября, лаборатории сообщили о еще 463 больных, среди которых 11 детей:

— 232 в Мариупольской ОТГ;

— 65 в Краматорской ОТГ;

— 38 в Славянской ОТГ;

— 30 в Бахмутской ОТГ;

— 15 в Часовоярской ОТГ;

— 12 в Александровской ОТГ;

— по 9 в Добропольской и Торецкой ОТГ;

— 8 в Северской ОТГ;

— 6 в Селидовской ОТГ;

— по 5 в Константиновской и Мангушской ОТГ;

— 4 в Белозерской ОТГ;

— по 3 в Лиманской, Угледарской и Сартанской ОТГ;

— по 2 в Дружковской, Никольской и Марьинской ОТГ;

— по 1 в Авдеевской, Светлодарской, Мирноградской, Иллиневской, Волновахской, Кураховской, Новогродовской, Покровской, Черкасской и Очеретинской ОТГ.



За все время исследований на Донетчине без учета ОРДО выявлен 19691 случай заболевания COVID-19э Из них 7174 человека выздоровели, 344 — умерли.

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.