На Луганщине за сутки 143 человека получили положительные результаты на COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждено 143 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 25 человек, Лисичанск и Троицкий район — по 14, Рубежное — 8, Беловодский район — 4, Белокуракинский, Меловской, Новопесковский и Кормянский районы — по 6, Марковский — 1, Новоайдарский и Сватовский районы — по 15, Попаснянский — 12, Старобельский — 11.



За все время исследований на Луганщине без учета ОРЛО коронавирус выявлен у 5617 человек. Из них выздоровели 3127 человек, умерли — 136.

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.