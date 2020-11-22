В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Из них выздоровели — 4 604 человека, умерли 138 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 286 917 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.