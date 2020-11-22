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В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19

22 ноября 2020, 08:16

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Из них выздоровели — 4 604 человека, умерли 138 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 286 917 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

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