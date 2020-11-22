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«ДНР»: 16 смертей и 64 новых случая заболевания коронавирусом

22 ноября 2020, 09:43

«ДНР»: 16 смертей и 64 новых случая заболевания коронавирусом

В отдельных районах Донецкой области за 21 ноября выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом и зарегистрировали 16 смертей. Об этом сообщает так называемый минздрав группировки.

Вследствие осложнений умерли мужчины в возрасте от 28 до 78 лет и женщины в возрасте от 46 до 83 лет.

Всего с начала пандемии «ДНР» признает 9 844 случая заболевания коронавирусом. Из них на лечении находятся 4 332 пациента, выписаны 4 597 человек, 915 умерли.

За сутки выявлено 87 случаев пневмоний, на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 51. Всего на лечении 1790 пациентов с пневмониями, из них 500 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

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