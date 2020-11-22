Милованов официально стал советником главы Офиса президента Украины

Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова назначили советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата. Об этом сообщает пресс-служба ОП.



7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Милованова в совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя совета.



Он занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с августа 2019 года по март 2020-го, когда Верховная Рада отправила весь тогдашний Кабмин в отставку.



21 ноября «Украинская правда», ссылаясь на источники, писала, что Милованова могут назначить советником Ермака. После этого экс-министр в своем Facebook сообщил, что уже является советником, но без зарплаты.