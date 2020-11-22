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Число заболевших COVID-19 на Донетчине превысило двадцать тысяч

22 ноября 2020, 14:00

Число заболевших COVID-19 на Донетчине превысило двадцать тысяч

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 338 больных коронавирусом. Также зафиксировано смерть четырех пациентов с COVID-19. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений умерли жители Новогродовки, Доброполья, Краматорска и Славянска.

224 новых заболевших выявили в Мариупольской ОТГ, 44 в Бахмутской, 16 в Краматорской, 15 в Славянской, 12 в Торецкой, пять в Николаевской, по четыре в Угледарской и Очеретинской ОТГ, по три в Константиновской и Черкасской ОТГ, по два в Кальчицкой и Святогорской ОТГ, по одному в Соледарской, Светлодарской, Мангушской и Марьинской ОТГ.

За все время исследований на Донетчине без учета выявлены 20029 случаев заболевания COVID-19. Из них 8410 человека выздоровели, 348 — умерли.

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