В Славянском избиркоме из сейфа пропала печать: полиция проводит проверку

Утром 22 ноября в Славянской городской территориальной избирательной комиссии исчезла печать. Об этом сообщает общественная организация «Опора».



По словам заместителя председателя Славянской ТИК Ильи Милевича, по состоянию на 8:30 печать комиссии в сейфе отсутствовала. А глава комиссии Надежда Петрова на звонки не отвечала. На место была вызвана полиция.



«Позже прошла одна из членов комиссии и сообщила, что печать находится в соседнем кабинете, по ее словам, именно там оставила печать глава. Сейчас, через 2,5 часа появилась глава с печатью, положила ее в сейф, но не опечатала его, оставила ключ и ушла», — рассказал Милевич.



Мария Тюрина, старший инспектор Славянского отдела полиции, в комментарии «Опоре» сообщила, что на месте событий работает полиция, проводится проверка данного факта, информацию внесена в ЕРДР.

В Славянске сегодня проходи второй тур выборов городского головы. На кресло мэра претендуют кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий мэр Славянска и выдвиженец от «Оппозиционного блока» Вадим Лях.