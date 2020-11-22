В Луганской области подтверждено 49 новых случаев COVID-19

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев инифицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерли 83-летний мужчина из Новоайдарского района и 58-летняя женщина из Лисичанска.



12 новых случаев выявили в Северодонецке, по восемь в Новоайдарском районе и Лисичанске, семь в Сватовском районе, по пять в Станично-Луганском и Троицком районах, два в Беловодском районе, по одному в Кормянском районе и Рубежном.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 5666 человек. Из них выздоровели — 3152 пациента, лечатся — 2376, умерли 138 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 23,5%.