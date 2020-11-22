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СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

22 ноября 2020, 21:55

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 20029 случаев COVID-19 (8410 человек выздоровели, 348 — умерли). За неделю выявлено 3046 случаев заболевания и 109 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 9844 случаев заболевания COVID-19 (4597 человек выздоровел, 915 — умерли). В течение недели зафиксировано 885 заболевших и 103 летальных случая.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 5666 человек, из них 3152 человека выздоровели, 138 — умерли. За неделю — 519 заболевших и 15 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 1745 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1501 человек выздоровел, 133 — умерли). За неделю — 51 новый случай COVID-19 и 9 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе


РФ отказалась влиять на боевиков «ЛНР» для открытия КПВВ в районе Счастья и Золотого в Луганской области, так как считает, что в сложившейся ситуации виновата Украина.

На заседании Трехсторонней контактной группы 19 ноября сторонам не удалось договориться о разблокировании работы КПВВ «Счастье» и «Золотое».

В Европейском Союзе заявили, что указ президента РФ Владимира Путина, облегчающий признание документов и регистраций автомобилей жителей ОРДЛО, противоречит Минским договоренностям.

Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. В группировке «ДНР» заявили, что обмен возможен после принятия переговорщиками «дорожной карты» по Донбассу.

Права человека

Европейский суд по правам человека принял сторону Украины в деле по иску пенсионеров, которые пытались признать незаконным приостановление пенсионных выплат в ОРДЛО до деоккупации.

Экономика

В «ДНР» заявили, что захваченный боевиками горловский завод «Стирол» работает в режиме простоя. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты.

«ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение в реестр производителей РФ.

Общество

«ДНР» начала прием заявок от иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«ДНР» запретила использование камер видеонаблюдения в общественных местах.

Сотрудник морга в Горловке не смог предоставить информацию наблюдателям ОБСЕ без разрешения боевиков.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Кризисы в бывших советских республиках. Кто стоит за так называемыми миротворцами Кремля? И к чему готовиться Киеву после Карабаха? // Законопроект о военнопленных и «интернировании» иностранных граждан. Для кого словарь второй мировой снова актуален и насколько корректен сегодня // Славянск / Донецк: как лечат коронавирус в стационаре и на дому. Реальная ситуация по обе стороны линии соприкосновения.

«Донбасс Реалии»: Как изменилась жизнь за пределами Донецка в «ДНР»? // Боевая авиация Украины: чем заменить устаревшие советские самолеты? // Миротворцы России: чем опасны российские «голубые каски»?

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