На Донетчине за сутки 236 человек заразились COVID-19 и 8 умерли

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 236 больных коронавирусом. Также зафиксирована смерть 8 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений умерли по 2 человека в Бахмутской и Славянской ОТО, по 1 — в Новгородской, Добропольской, Соледарской и Марьинской.



На сайте ДонОГА сообщается география новых случаев COVID-19: 140 — в Мариупольской ОТО, 35 — в Краматорской, 27 — в Славянской, 10 — в Никольской, по 7 — в Черкасской и Мангушской, 5 — в Константиновской, 3 — в Дружковской, по 1 — в Кальчикской и Святогорской.



За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 20265 случаев заболевания COVID-19. Из них 9638 человека выздоровели, 356 — умерли.