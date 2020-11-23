Жителям Донецка приходят смс с требованием явиться в «военкомат»

Утром 23 ноября жители неподконтрольных Украине районов Донецкой области начали получать сообщения на телефон с требованием явиться в «военкоматы». Об этом сообщают телеграм-канал «Типичный Донецк» и «Радио Свобода».



Требование адресовано тем, у кого есть «мобилизационное предписание» или «повестка».





В соцсетях появилась информация, что «повестки» тоже уже начали приходить резервистам.

Ранее группировки «ЛНР» и «ДНР» объявили сборы членов незаконных вооруженных формирований в запасе для контрольной явки.



В запасе находятся лица, уволенные с военной службы и имеющие военное звание. Однако неизвестно, призывают ли жителей ОРДЛО, прошедших службу в Вооруженных силах Украины еще до 2014 года.