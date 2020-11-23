За выходные Нацполиция выписала 1300 штрафов за неношение масок

С 21 ноября Национальная полиция выписала 1300 штрафов за нарушение масочного режима в Украине. Об этом на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.



«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику», – констатировал президент Владимир Зеленский, под чьим председательством проходило совещание.



На это премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.



«А уже на этой неделе министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей», — отметил глава правительства.



Отметим, что за выходные полицейские приостановили деятельность 1347 субъектов хозяйствования. А за неношение масок и нарушение иных карантинных мероприятий составили 1395 протоколов.



В Донецкой области за нарушение карнатина за выходные было составлено 1874 протокола, в Луганской — 1148.



По данным облгосадминистрации, за выходные на Донетчине было составлено 272 протокола за неношение масок. Выписано штрафов на общую сумму 46330 гривен.

11 ноября правительство постановило ввести в Украине «карантин выходного дня» с субботы 14 ноября. Он продлится как минимум три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов.



С 21 ноября в Украине начали штрафовать за неношение маски в общественных местах.



В Минздраве посоветовали предпринемателям найти иные источники дохода при карантине.