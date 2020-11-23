В Донецке разрисовали машину главы «Общественной палаты ДНР»

В Донецке неизвестные разрисовали автомобиль руководителя «Общественной палаты» при группировке «ДНР» Александра Кофмана.



Фотографии внедорожника, разрисованного нецензурными словами и символами, были опубликованы в местных сообществах в соцсетях на прошлой неделе. Сегодня Кофман подтвердил, что это действительно была его машина.

Фото: соцсети

«Это баллонная краска, которая стирается сольвентом за 10 минут, что и было сделано», — сказал Кофман.



При этом он отметил, что подал заявление в «правоохранительные органы», потому что «там на ряде надписей, которые не попали в сеть, прослеживаются антигосударственные призывы».



По словам Кофмана, инцидент с его автомобилем не имеет отношения к отмене концерта украинской рок-музыки в баре «Gung’Ю’bazz», так как произошел раньше — три недели назад.