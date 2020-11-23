На Луганщине выявили 13 новых случаев COVID-19

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 13 новых случаев инифицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Рубежное — 5, Кормянский район — 5, Станично-Луганский — 3.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 5679 человек. Из них выздоровели — 3152 пациента, лечатся — 2389, умерли 138 человек.

За сутки в неподконтрольных районах Луганской области зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Таким образом, за все время пандемии «ЛНР» признает 134 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Также всего было выявлено 1745 заболевших COVID-19, из них выписано 1504 пациента.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине выявлено 10 945 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 635 689 заболевших коронавирусом. Из них 291 060 человек выздоровели, а 11 075 умерли.