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Украинская сторона предложила «зеленый коридор» для пенсионеров на КПВВ Донбасса

23 ноября 2020, 16:01

Украинская сторона предложила «зеленый коридор» для пенсионеров на КПВВ Донбасса

Украина в Трехсторонней контактной группе предложила «зеленые коридоры» на КПВВ для пенсионеров неподконтрольной правительству части Донбасса, чтобы так они могли получить социальные выплаты. Об этом рассказал советник украинской делегации ТКГ Алексей Арестович в интервью ТСН.

Он отметил, что эти вопросы рассматриваются в рамках экономической подгруппы ТКГ.

«Есть 620 тысяч человек, которым мы платим пенсии. Из них 120 тысяч — это маломобильные пенсионеры. Красный Крест постоянно спрашивает: можете ли вы доставить пенсии? Мы говорим: где гарантии безопасности? Если нам не могут предоставить гарантии безопасности, тогда как? Как туда поедет нотариус или представитель Ощадбанка? Мы сделали предложение, чтобы создать на КПВВ "зеленые коридоры", которыми маломобильные группы населения и пенсионеры смогут пройти вне очереди, получить пенсию, соцвыплаты и вернуться», — сказал Арестович.

По его словам, на это предложение нет ответа от российской стороны, однако ОБСЕ, Франция и Германия идею поддержали.

Арестович напомнил, что Ощадбанк у КПВВ в Счастье готов принимать 2 тысячи человек в сутки.

Украина планирует открыть такие сервисные центры с ЦПАУ и отделениями Ощадбанка в течение 2021 года на всех КПВВ, включая админграницу с Крымом.

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