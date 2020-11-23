«ЛНР» с октября 6,5 тысяч раз оштрафовала водителей за украинские номера на авто

«ЛНР» за полтора месяца 6,5 тысяч раз оштрафовала водителей за отстутствие «номеров» группировки — водители использовали украинские. Об этом сообщает «МВД ЛНР».



Отмечается, что такие случаи выявлены в ходе специальной операции под названием «Документ», ее «ГИБДД МВД» анонсировало полтора месяца назад. Из общего числа штрафов 300 были наложены повторно.



За использование транспортного средства без регистрации «ЛНР» предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей (190-300 грн). За повторное «нарушение» — 3-5 тысяч рублей (1125-1870 грн) или наказание в виде лишения права управления авто на 1-3 месяца.

С 1 октября водители транспортных средств в ОРЛО, не имеющие «номеров» «ЛНР» будут штрафоваться сотрудниками «МВД».