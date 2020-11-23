На Донетчине 4 суда не работают из-за сообщений о минировании

В Донецкой области 4 суда приостановили работу из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе ДонОГА.



Взрывотехники проводили операцию по отысканию и обезвреживанию взрыво-опасных веществ и предметов в Артемовском горрайонном, Донецком апелляционном суде в Бахмуте, Селидовском городском, Красноармейском горрайонном суде.

Сотрудники Службы судебной охраны Донецкой области совместно с работниками следственно-оперативной группы Национальной полиции Украины, взрывотехниками, а также ГУ ГСЧС в Донецкой области эвакуировали посетителей и работников судебных учреждений, ограничили доступ в помещение. На месте также работали кинологи.



Сообщение оказалось ложным, взрыво-опасных веществ и предметов не обнаружено.