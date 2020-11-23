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В Офисе президента посетовали на правоохранителей в вопросе работы каналов Медведчука

23 ноября 2020, 17:19

В Офисе президента посетовали на правоохранителей в вопросе работы каналов Медведчука

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что СБУ «эффективно» проанализировала деятельность телеканалов, которые связаны с Виктором Медведчуком, — «112 Украина», NewsOne и ZIK. В то же время он жалуется на бездействие других правоохранительных органов в этом деле.

«Я не сомневаюсь, что СБУ эффективно провела анализ того, что происходит на этих каналах. Дальше мы заходим в представление этого анализа в судах. Это должны делать другие правоохранительные органы, но почему-то не делают», — сказал Подоляк в интервью «Бабелю».

Журналисты напомнили ему о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что «таким людям, как господин Медведчук, нельзя позволять монополизировать украинское телевидение». На что Подоляк ответил: «Мы же не в авторитарном государстве живем. Президент имеет определенный ценностный набор внутри себя. Он проговаривает это публично, говорит: "Я такой, я хочу, чтобы это было так". А дальше начинает работать стандартное государство: силовики, прокуратура, та же СБУ, которые должны документально доказать нарушение закона, неправильное финансирование. К сожалению, этого не сделали. И не президент это должен делать, а конкретные исполнители».

Подоляк подчеркнул, что негативно относится к пулу телеканалов, которые занимают позицию «соседних государств», но если их изолировать, они все равно будут вещать. Вместе с тем он заявил, что не считает деятельность этих каналов «чистой российской пропагандой». «Россия ведет более жесткую пропаганду, более примитивную, но технологически качественную. Она у них более прямолинейная, а у нас ребята на этих каналах ведут себя более мягко, что ли», — подчеркнул Подоляк.

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