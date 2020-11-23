ОБСЕ: На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены 

До момента вступления в силу режима тишины 27 июля миссия ОБСЕ подтвердили сообщение об 11 жертвах среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете миссии.



Общее количество жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых, отметили в миссии.



Также ОБСЕ фиксирует увеличение нарушений режима «тишины» на Донбассе.



«Шестнадцатую неделю подряд, с тех пор как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период с 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период», — говорится в сообщении.



В ОБСЕ отметили, что передвижение гражданских лиц через линию соприкосновения и дальше оставалось ограниченным.



Также миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на местах 8 раз; все эти ограничения произошли в неподконтрольных правительству районах. Беспилотники миссии подвергались воздействию помех сигналу (по оценке, вероятно вследствие глушения) в 15 случаях во время полетов с обеих сторон линии соприкосновения.