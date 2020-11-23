Штаб: В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина 

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник провокаций со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



«В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — говорится в сообщении.



Кроме этого, в штабе рассказали, что саперы ГСЧС в прифронтовом районе разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.