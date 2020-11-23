Власти Краматорска не получали распоряжений о размещении мобильного госпиталя

Исполнительный комитет городского совета Краматорска не получал распоряжений относительно размещения и обеспечения работы мобильного госпиталя для больных COVID-19. Об этом говорится в ответе исполкома от 23 ноября на запрос «Радио Свобода».



«Создание, размещение и обеспечение работы на территории города мобильного госпиталя осуществляется на основании решений или распоряжений вышестоящих органов власти. На сегодняшний день исполком Краматорского городского совета таких распоряжений не получал», — говорится в сообщении.



В исполкома также отметили, что кровати для больных среди взрослого населения в среднем заполнены на 80%, а для детского — практически не заполнены. Общее количество предусмотренных коек — 241, в том числе, 46 — для детей. 95 коек обеспечены кислородными концентраторами централизованного снабжения кислородом.



Также в исполкоме городского совета Краматорска сообщили, что еще 98 коек нуждаются в обеспечении кислородом.



17 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что правительство дало 118 млн гривен для обустройства мобильных госпиталей в Одессе, Киеве и Краматорске.