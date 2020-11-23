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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 ноября

23 ноября 2020, 22:03

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировали 236 больных коронавирусом и 8 летальных случаев. С начала пандемии выявлено 20265 случаев заболевания COVID-19. Из них 9638 человек выздоровели, 356 — умерли.

В Луганской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19. За все время исследований коронавирус подтвердили у 5679 человек. Из них выздоровели — 3152 пациента, умерли 138 человек.

Группировка «ЛНР» заявила о смерти одного пациента с коронавирусом. Всего формирование признает 1745 заболевших COVID-19 с начала пандемии, из которых 1504 человека выздоровели, 134 — умерли.

Политика

Украина в Трехсторонней контактной группе предложила создать «зеленые коридоры» на КПВВ для пенсионеров из неподконтрольной правительству части Донбасса.

Боевые действия

По данным СММ ОБСЕ, с начала года в результате боевых действий на Донбассе погибли 18 мирных жителей и 85 получили ранения.

Общество

«ЛНР» за полтора месяца 6,5 тысячи раз оштрафовала водителей за отсутствие автомобильных «номеров» группировки.

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