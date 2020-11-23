Пограничники рассказали, как сегодня функционировали КПВВ на Донбассе

Сегодня через КПВВ «Новотроицкое» отправились на оккупированную территорию 119 человек и 19 транспортных средств, а оттуда — 63 человека и 13 транспортных средств. В то время как на КПВВ «Станица Луганская» было оформлено 550 лиц в направлении временно оккупированной территории и 1215 человек обратно. Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев, передает УНН.



Они отметил, что на Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» и «Новотроицкое».



«На КПВВ "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", и "Золотое" лица не прибывали. А вот в "Счастье" было оформлено два человека и транспортное средство от нас на ВОТ, но они были возвращены представителями оккупационной власти», — добавил он.



Очередные заседания в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября. На повестке дня снова — «План действий» по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ.