Советник Ермака считает, что Украина не получит транша МВФ до конца года

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда до конца года. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на ICTV.



В то же время Милованов предположил, что Украина может достичь договоренностей с Фондом на рабочем уровне, что будет способствовать другим заимствованиям.



«Это позитивный сигнал финансовым рынкам, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, с приемлемыми процентами», — сказал Милованов.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Она отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября относительно электронного декларирования. Зеленский заверил, что на сегодня Украина выполнила «все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ».