«ДНР» зарегистрировала 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 10 человек

Группировка «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 160 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 41 до 80 лет и женщины в возрасте от 44 до 87 лет.



Таким образом, по состоянию на 24 ноября группировка признала 10 004 случая инфекции COVID-19. Из них на лечении – 4236 пациентов, выписаны – 4843 человека, летальных случаев – 925.



За сутки выявлено 79 случаев пневмоний, на 31 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 54. Всего на лечении 1666 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке (+17 за сутки).



Власти Украины не сообщают о ситуации с заболеваемостью на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлен 20501 заболевший COVID-19. Из них 9638 человека выздоровели, 357 — умерли.