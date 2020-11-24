Беспилотник ОБСЕ глушили над Бердянским и Ясиноватой

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся глушению 22 ноября во время полетов над селом Бердянское и оккупированной Ясиноватой. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения) в двух отдельных случаях, пролетая над районами около н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и возле ДФС», - говорится в отчете.



Над Бердянским беспилотник миссии подвергся воздействию помех сигнала GPS в одном случае.