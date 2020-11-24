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Министр культуры предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

24 ноября 2020, 13:20

Министр культуры предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести в Украине двухнедельный локдаун на период новогодних праздников.

«Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

Также министр предлагает отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Ранее аналогичную идею с локдауном на новогодние праздники озвучил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Премьер-министр Денис Шмыгль говорил, что правительство ужесточит карантин, если инициатива с «карантином выходного дня» не принесет эффекта.

За минувшие сутки в Украине выявили 12287 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 647 976 случаев инфицирования, из которых 299 358 человек выздоровели, а 11263 умерли.

Про абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом сообщалось 21 ноября — 14 580 пациентов за сутки в Украине.

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