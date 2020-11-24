Мариупольчанка, которая хотела продать своего ребенка, приговорена к 6 годам тюрьмы

Жительница Мариуполя, которая хотела продать своего новорожденного ребенка, осуждена к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, потому что не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа «оценила» в 400 тысяч гривен.
На вырученные деньги девушка планировала купить квартиру и автомобиль.
О ее задержании правоохранители сообщили 17 августа.