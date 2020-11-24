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В Луганской области выявили 40 новых случаев инфицирования СОVID-19 и пять смертей

24 ноября 2020, 14:11

В Луганской области выявили 40 новых случаев инфицирования СОVID-19 и пять смертей

Число инфицированных коронавирусом в Луганской области увеличилось до 5719 человек. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Таким образом, за минувшие сутки выявили 40 новых случаев СОVID-19.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, 16 новых случаев выявили в Северодонецке, 10 в Лисичанске, семь в Рубежном, четыре в Старобельском районе, по одному в Кормянском, Сватовском и Станично-Луганском районе.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек: 61-летняя и 74-летняя женщины из Старобельского района, 54-летняя женщина из Новоайдарского района, 71-летняя женщина из Троицкого района; 71-летний мужчина из Белокуракинского района.

В целом, по состоянию на 24 ноября, в области зафиксировано 143 смерти в результате осложнений от СОVID -19. Уже выздоровели - 3261 человек.

Отмечается, что Луганщина находится на 24 месте среди административных территорий Украины по уровню заболеваемости.

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