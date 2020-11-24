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В Офисе генпрокурора собираются запустить мобильные группы для расследования военных преступлений

24 ноября 2020, 16:05

В Офисе генпрокурора собираются запустить мобильные группы для расследования военных преступлений

В Офисе генерального прокурора рассматривают возможность использования нового инструмента расследования военных преступлений — мобильные группы. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью «Зеркалу недели».

«Мы планируем запустить новый инструмент — мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет о территориях, освобожденных в 2014–2015 годах.
Это Мариуполь, Счастье, Славянск, Краматорск, Бахмут, Торецк, Авдеевка, Красногоровка, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Константиновка, Дружковка, Лиман и прочие города.

«Рассматриваем вариант создания шести таких групп сроком действия на полгода и разделением их работы по территориальному принципу. Например, одна группа — Авдеевка-Красногоровка-Марьинка Донецкой области, вторая — Мариуполь и т. д.», — пояснил он.

В состав таких миссий должны входить прокурор и следователь, а в отдельных случаях и эксперты — судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны, считает Мамедов.

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