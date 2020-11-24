В Харькове задержали экс-боевика «ЛНР»

В Харькове СБУ задержала бывшего боевика группировки «ЛНР», который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.



По данным следствия, в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен «командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова». Затем перевелся в разведывательную роту и получил должность «разведчик-снайпер».



«С августа 2015 по июль 2016 составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое», — говорится в сообщении.



Освободившись из «службы», задержанный вернулся в Харьков, где работал на временных работах.



Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.