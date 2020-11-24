Украинцы почти поровну разошлись во мнениях о вынесении статуса ОРДЛО на всеукраинский референдум

Половина украинцев хотят, чтобы деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) проходила на условиях, на которых эти территории находились в составе Украины до начала вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова 16-22 октября.



Еще 25,9% опрошенных считают такой вариант допустимым, 10,2% — недопустимым.



43,9% украинцев считают недопустимым предоставление «особого статуса» ОРДЛО, амнистии боевикам, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления контроля над границей. 13,4% опрошенных назвали такой вариант желаемым, 25,4% — допустимым.



60,6% не поддерживают независимость ОРДЛО и отделение от Украины, 18% считают такой вариант допустимым, 4,2% — желаемым.



42,9% респондентов согласны с тем, что вопрос о статусе ОРДЛО стоит вынести на всеукраинский референдум. Почти столько же участников опроса — 40,7% — не считают необходимыми такие действия. 16,3% затруднились ответить.



В случае проведения референдума о статусе ОРДЛО 51% граждан поддержали бы признание этих территорий оккупированными, а также их изоляцию до установления официального контроля властей.



При этом 23,9% респондентов готовы поддержать предоставление «особого статуса» ОРДЛО, не совершившим тяжкие преступления боевикам — амнистию, и получение контроля над границей после проведения местных выборов. 25,1% затруднились с ответом.



В рамках исследования был опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины за исключением ОРДЛО и оккупированного Крыма.